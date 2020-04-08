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Kuşadası Körfezi'ndeki tehlike! Ölüsüne bile dokunmayın

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kuşadası Körfezi'nde görülen pergelli denizanası ile uyarı yapan uzmanlar, pergelli denizanasının ölü olsa da zehrini koruduğunu söyleyerek, çıplak elle temas edilmemesini söyledi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada; “Bugünlerde Kuşadası kıyılarında kıyıya ölü olarak birçok denizanasının vurduğu görülmektedir. İçlerinde Pelagia noctiluca türü Pergelli denizanasının da bulunduğu çeşitli denizanasının kıyıya geldiği gözlemleniyor. Bu konuda uzman hocalarımızla da görüşerek şu bilgileri aldık.

Mor renkli olan bu türlerin çok kuvvetli olmayan zehri vardır. Elle dokunulup yüzle ve gözle temas edilirse biraz can yakabilir. Bu durumda sirke uygulaması işe yaramaktadır. Diğer türler tehlike arz etmeyen denizanalarıdır. Hepsi yerli tür olan denizanalarından mor olan Pergelli denizanalarının, ölü de olsa zehirlerini koruduklarından çıplak elle temas etmemek lazımdır” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası körfezi pergelli denizanası zehir

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