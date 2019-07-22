Kuşadası Körfezi’nde 28’i çocuk 77 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 28’i çocuk, 17’si kadın toplam 77 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi açıklarında Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan ve içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu hareket halinde lastik bir bot tespit edildi. Yapılan operasyonda botun içerisindeki 17 Orta Afrika, 12 Suriye, 5 Kongo ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 36 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Kuşadası Körfezi’nde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından Ahmetbeyli önlerinde hareket halinde lastik bir bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 77 kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.



