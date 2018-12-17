HABER

Kuşadası Körfezi'nde 4 günde 218 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 14:16 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde son 4 günde yasadışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu toplam 218 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde 4 günde 218 kaçak göçmen yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde son 4 günde yasadışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu toplam 218 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karadan mobil radarlar, havadan helikopter ve uçak, denizden ise botlarla Kuşadası Körfezi'nde yaptığı denetimlerde son 4 günde aralarında 149 çocuk, 63 kadının bulunduğu 218 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan kaçaklardan 141'inin Afganistan, 22'sinin Orta Afrika Cumhuriyeti, 9'unun İran, 14'ünün Irak, 8'inin Suriye, 3'ünün Filistin, 14'ünün Kongo, 7'sini Komor, 2'sinin Somali, 1'inin de Malili olduğu bildirildi. Kaçakların Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları öğrenildi. Kaçak göçmenlerin Sahil Güvenlik'teki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası Körfezi'nde 4 günde 218 kaçak göçmen yakalandıKuşadası Körfezi'nde 4 günde 218 kaçak göçmen yakalandıKuşadası Körfezi'nde 4 günde 218 kaçak göçmen yakalandıKuşadası Körfezi'nde 4 günde 218 kaçak göçmen yakalandı

PARTNEREmeklilere ek ödeme müjdesiEmeklilere ek ödeme müjdesi
FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 19 kişi tutuklandıFETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 19 kişi tutuklandı
Van'da yabancı uyruklu donmuş bulunduVan'da yabancı uyruklu donmuş bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...

İstanbul'daki operasyonda yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'da yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'a bir de böyle bakın

İstanbul'a bir de böyle bakın

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Tarihi hamamdan facia haberi geldi! Ölü ve yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.