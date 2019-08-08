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Kuşadası Körfezi’ndeki deprem 5.1 olarak revize edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:02 | Son Güncelleme

Kuşadası Körfezi’nde saat 11.39’da meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki deprem 5.1 olarak revize edildi.

Kuşadası Körfezi’ndeki deprem 5.1 olarak revize edildi

Kuşadası Körfezi’nde saat 11.39’da meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki deprem 5.1 olarak revize edildi. Depremin artçı sarsıntıları devam ederken, depreme Kuşadası’nda yakalanan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuşadası Körfezi’nde 6 büyüklüğünde yıkıcı olmayan bir deprem beklentisi olduğunu açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgiye göre, saat 11.39 sıralarında Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen ve önce 4.8 büyüklüğünde açıklanan deprem daha sonra 5.1 olarak revize edildi. Kuşadası’nın yanı sıra Seferihisar, Selçuk ve Menderes ilçeleri ve mahalleleri ile Yunanistan’ın Sisam adasında da hissedilen depremin ardından Kuşadası Körfezi’nde 1.3 ile 3.5 arasında 9 ayrı artçı sarsıntı daha meydana geldi.
Kuşadası’nda tatil yaptığı sırada depreme yakalanan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan depremi değerlendirdi. Depremin Kuşadası-Pamucak ve Ahmetbeyli üçgeninde meydana geldiğini ve büyüklüğünün 5.1 olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ercan, “Bugün 11.39’da Kuşadası-Pamucak Körfezi içinde, Ahmetbeyli yerleşimin 5 kilometre güneyinde, 5 ile 18 kilometre arası bir derinde küçük bir deprem olmuştur. Bulunduğum Kuşadası Nazilli sitesinde deprem yaklaşık 4 ile 5 saniye sürmüş, çok az sallanmıştır. Deprem, Selçuk, İzmir, Bostancı, Karşıyaka, Çiğli, Alsancak, Basmane, Göztepe, Narlıdere, İnciraltı, Urla’da duyulmuştur. Deprem Büyük Menderes, düşey atımlı kırıklarının Kuşadası Körfezi içindeki uzantısı üzerinde olmuştur. Sözü edilen kırık etkindir. Özellikle Seferihisar-Sisam kuzeyi arasında yaklaşık M6 dolayında bir deprem gelecekte üretmesi beklenir. Bu büyüklükte olsa bile yıkıcı olması beklenmez" dedi.

Kuşadası Körfezi’ndeki deprem 5.1 olarak revize edildi

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