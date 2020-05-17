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  4. Kuşadası'na akın akın geldiler! 5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

Kuşadası'na akın akın geldiler! 5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 10:34 | Son Güncelleme

Aydın'ın tatil cenneti Kuşadası'na, son 5 gün içerisinde 72 bin 660 araç giriş yaptı. Sürücüler, cuma akşamından itibaren araçlarıyla kentin girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuşadası'na akın akın geldiler! 5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilçeye 5 günde 72 bin 660 aracın giriş yaptı.

5 GÜNDE 72 BİN 660 ARAÇ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait, kentin giriş ve çıkışlarında bulunan araç takip kameralarının verilerine göre, 11- 15 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası'na Selçuk yönünden 11 bin 467, Söke yönünden ise 61 bin 193 olmak üzere 5 günde toplam 72 bin 660 araç giriş yaptı.

SOLUĞU PLAJLARDA ALDILAR

Kadınlar Denizi, Yavansu, Karaova, Kadı Kalesi, Soğucak, Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri’nde bazı vatandaşlar soluğu plajlarda aldı. Bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da yasağa rağmen denize girdi.

(AA)


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