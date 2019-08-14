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Kuşadası'na tatilci akını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 07:17 | Son Güncelleme

5 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranı yakalayan Kuşadası'nda, tatilciler ilçeyi doldurdu. Şehirde adım atacak yer kalmazken tüm cadde ve bulvarlarda trafik kilitlendi.

Kurban Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, yerli tatilcilerin yoğun ilgisi nedeniyle rezervasyonlarda yüzde 100'lere varan bir doluluk yaşandı. 5 günlük tatil nedeniyle tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Gündüz plajlarda yaşanan hareketlilik akşam saatlerinden itibaren Kuşadası sokaklarına yansıdı. Tüm kafe ve restoranlar doldu. Cadde ve sokaklarda yoğun araç trafiği oluştu.

ADIM ATACAK YER KALMADI

Bayramın üçüncü günü akşamı Kuşadası sokaklarında adım atacak yer kalmadı. Bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda sokaklar ve sahil bandı doldu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kuşadası Kurban Bayramı tatili

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