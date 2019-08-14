Kuşadası'na tatilci akını!

Kurban Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, yerli tatilcilerin yoğun ilgisi nedeniyle rezervasyonlarda yüzde 100'lere varan bir doluluk yaşandı. 5 günlük tatil nedeniyle tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Gündüz plajlarda yaşanan hareketlilik akşam saatlerinden itibaren Kuşadası sokaklarına yansıdı. Tüm kafe ve restoranlar doldu. Cadde ve sokaklarda yoğun araç trafiği oluştu.

ADIM ATACAK YER KALMADI



Bayramın üçüncü günü akşamı Kuşadası sokaklarında adım atacak yer kalmadı. Bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda sokaklar ve sahil bandı doldu.

Kaynak: İHA

