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Kuşadası'na yaz erken geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, güzel havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurup, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 24 dereceyi geçtiği Kuşadası'nda, 'deniz- kum- güneş' tatili başladı. Kış boyunca denizin ve güneşin hayalini kuranlar, hafta sonu sahilleri doldurdu.

Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere tüm plajlar ile Milli Park koylarında hafta sonu yoğunluğu oldu.
Özellikle tatillerini Kuşadası'nda geçiren yabancılar, yüzerek, stres atarken, şezlonglara uzanıp, güneşlendi.
Meteoroloji yetkilileri, Kuşadası'nda gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının 24- 25, deniz suyu sıcaklığının ise 17- 20 derece olacağını kaydetti. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Aydın Kuşadası Tatil

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