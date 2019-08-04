HABER

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 07:11 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 25’i çocuk, 8’i kadın toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bot içerisindeki 41’i Afganistan ve 1’i İran uyruklu toplam 42 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

640xauto (1)

Kaynak: İHA

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!
Çeşme’de tur otobüsü alev alev yanarak küle döndüÇeşme’de tur otobüsü alev alev yanarak küle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuşadası göçmen

En Çok Okunan Haberler

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Kurban Bayramı Tatili kaç gün olacak? Bakan bizzat açıkladı!

Kurban Bayramı Tatili kaç gün olacak? Bakan bizzat açıkladı!

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin'in cesedi bulundu

Doğum gününde kaybolan Hüseyin'in cesedi bulundu

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.