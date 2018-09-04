HABER

Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde icra! Turistleri çıkarıp eşyaları haczettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 18:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan yaklaşık 700 turist, karşılarında icra memurlarını görünce büyük şok yaşarken, otelde tahliye işlemi başlatıldı.

Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde icra! Turistleri çıkarıp eşyaları haczettiler

Kuşadası’nın Bayraklı Dede Mahallesi’nde 5 yıldızlı bir otele, mal sahibi şirket tarafından kira sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle icra gönderildi. Mal sahibi avukatlarının isteği üzerine, Kuşadası İcra Dairesi tarafından görevlendirilen icra memurları otelde icra işlemine başladı.

TURİSTLER ODALARDAN ÇIKARILIP MALZEMELER HACZEDİLDİ

Otel alanına çok sayıda kamyon getirildi. Tamamen dolu olan 329 oda ve 750 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otelde, önce büyük çoğunluğu yabancı uyruklu olan turistler odalarından çıkarıldı ve ardından ise odalardaki malzemeler dışarı çıkartılarak kamyonlara yüklenerek yediemin depolarına kaldırıldı.

TURİSTLER DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Turizm sezonun en yoğun olduğu dönemde gerçekleşen icra işlemine tanıklık eden yerli ve yabancı turistler büyük şok yaşadı. Bazı turistler, paralarını daha önceden ödediklerini ve mağdur edildiklerini öne sürerek, duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine acente temsilcileri icra işleminin yapıldığı 5 yıldızlı otele geldi. Otelde tahliye işlemleri devam ediyor. (İHA)

PARTNERİki ünlü yıldız seksi polis kıyafetleriyle paten kaymaya kalkınca...İki ünlü yıldız seksi polis kıyafetleriyle paten kaymaya kalkınca...
CHP'nin açıklamasında dikkat çeken Erdoğan detayıCHP'nin açıklamasında dikkat çeken Erdoğan detayı
Validen okul müdürlerine cinsel istismar uyarısıValiden okul müdürlerine cinsel istismar uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Kuşadası icra

En Çok Okunan Haberler

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

CHP'nin açıklamasında dikkat çeken Erdoğan detayı

CHP'nin açıklamasında dikkat çeken Erdoğan detayı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör operasyonu: 5 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul trafiğini birbirine katan, 'Tek teker Buse' yakalandı!

İstanbul trafiğini birbirine katan, 'Tek teker Buse' yakalandı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.