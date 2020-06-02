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  4. Kuşadası'nda evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Kuşadası'nda evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 12:55 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda 75 yaşındaki yaşlı adamın evde alem yapma isteği kabusa döndü. 75'lik dede eve çağırdığı 3 hayat kadını tarafından soyuldu.

Kuşadası'nda evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. (75), evde oturduğu sırada üç hayat kadınını eve çağırdı.

PARASINI ÇALDILAR

Bir süre geçtikten sonra N.Ö. ile odaya geçen adam ilişkiye girdiği sırada diğer hayat kadınları H.Ö. ve S.Ö. yaşlı adamın bir miktar parasını çaldı. Sabaha karşı evden ayrılan üç hayat kadını hızla siteden uzaklaştı.

SOYULDUĞUNU SABAH FARK ETTİ

Kadınlar gittikten sonra parasını kontrol eden S.O. soyulduğunu fark edip polis ekiplerini çağırdı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık yapan üç hayat kadınını kameralardan tespit edip gözaltına aldı.

Karakola götürülen üç hayat kadını sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

(İHA)

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