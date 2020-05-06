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Kuşadası'nda hareketli dakikalar! Polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 07:04 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kuşadası'nda hareketli dakikalar! Polisten kaçamadı

Olay saat 03.00 sıralarında Kuştur polis noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Çeşme ilçesinden Kuşadası’na gelen Mehmet E. yönetimindeki otomobil polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca bir buçuk kilometre sonra Devlet Hastanesi kavşağında son buldu. Devriye gezen ekipler tarafından kapatılan yolda durdurulan araçtan sürücü indirildi. Yapılan testte sürücü Mehmet E.’nin 314 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 Lira, ayrıca dur ihtarına uymama ve alkolden cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 6 ay süre ile el konulan alkollü sürücü işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü.

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

(İHA)

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