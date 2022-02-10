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Kuşadası'nda heyecanlıdan anlar! Tatlı su samuru görüldü

10.02.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesli tükenme tehlikesi altında olan tatlı su samuru, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görüntülendi. Turizmi kadar doğal güzellikleriyle de bilinen Kuşadası'nda, kıyıya kadar gelerek avlanan su samuru, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kuşadası'nda heyecanlıdan anlar! Tatlı su samuru görüldü

Doğal güzelliklerinin yanı sıra biyoçeşitlilik yönünden de zengin olan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sahil kıyısına kadar gelip avlanan su samuru cep telefonları ile görüntülendi.

Kuşadası Balıkçı Limanı’nda balıkçılık yapan Mustafa Irkaş, balıkçı barınağına geldiği esnada su yüzeyinde tatlı suda yaşayan su samuru olduğunu fark etti. Yaşananları cep telefonu ile kayıt altına alan Irkaş, hemen durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü’ye bildirdi. Su samurunun balık avladığını ifade eden balıkçı Mustafa Irkaş, "İş için balıkçı barınağına geldim ve barınaktayken, denizin içinde bir şeylerin hareket ettiğini gördüm. Baktım ufacık bir kafası var, ağzında da balık var. Tatlı su samuru olduğunu anladım ve gördüğümde de şaşırdım kaldım. Buraya nasıl geldiğini anlamadım ama ağzında balık ile görünce çok şaşırdım. Çünkü samurun denizde yaşamasına imkan yok. Hemen EKODOSD’u aradım sağ olsun Bahattin Sürücü hemen geldi. Baktık tatlı su samuru olduğunu ifade etti. Su üzerinde avladığı balığı yediğini gördük. O anların fotoğraf ve videosunu çektik” dedi.

"CANLI GÖRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Su samurunun bölgeye en yakın yer olan Küçük Menderes tarafından gelmiş olabileceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Kuşadası Balıkçı Limanı’ndaki arkadaşlarımız aradı. Denizde garip bir hayvan gördüklerini ifade ettiler. Geldik baktık ve deniz tatlı su samuru olduğunu gördük ve balık yiyordu. Daha sonra sert bir poyraz olduğundan gitti. 2016 yılında Setur Marina Limanı’na da gelmişti. Orada da yine bir balık avlayıp, yatın arkasında o balıkları yiyordu. Geçtiğimiz hafta da Söke-Milas karayolunda iki azmak arasında karayolundan geçmek isterken bir araba tarafından ezilmişti. Bugün de bunu canlı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fakat bu tür genellikle yarı sucul olduğundan daha çok tatlı sularda yaşıyor. Muhtemelen buraya en yakın olan Küçük Menderes’ten denizden buraya kadar ulaştığını tahmin ediyoruz. Burada balık çok olduğu için beslenmesini yapıyor. Ne yazık ki su samurları koruma altında olmasına rağmen yaşam alanları sürekli kuruduğundan ya da sulak alanların azalmasından dolayı bunların nesilleri de tehlike altına giriyor. Su kirliliği gibi çevresel faktörler de çok önemli. Mutlaka bunların korunması için özellikle sulak alanları temiz tutmak zorundayız. Bu hayvanı da takip edeceğiz” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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