Kuşadası'nda iğrenç taciz! Genç kızın çığlıkları sonrası linç edilmek istendi

Olay, 26 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Ö. iddiaya göre Avcı Sokak'ta dolmuş bekleyen Elif Y.'ye arkasından yaklaşıp elle tacizde bulundu.

PANİĞE KAPILIP KAÇMAYA BAŞLADI

Genç kızın çığlık atması üzerine paniğe kapılarak kaçmaya çalışan şüpheliyi çevredeki vatandaşlar yakaladı. Kadir. Ö.'yü linç etmek isteyen kalabalığın elinden ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güçlükle aldı. Ekip otosuna bindirilen Kadir. Ö. gerekli işlemlerinin yapılması için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BİRİNİN ELİYLE DOKUNDUĞUNU HİSSETTİM"

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Elif Y., "Tatil için İstanbul'dan Kuşadası'na gelmiştim. Denize gitmek için dolmuş beklerken birden birinin eliyle dokunduğunu hissettim. Yaşadığım korku ve panikle çığlık atıp çevredekilerden yardım istedim. Kadir Ö.'yü etraftakiler yakalayıp linç etmek istedi. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi. (DHA)



