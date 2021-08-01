HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuşadası'nda iğrenç taciz! Genç kızın çığlıkları sonrası linç edilmek istendi

Kuşadası'nda iğrenç taciz! Genç kızın çığlıkları sonrası linç edilmek istendi

01.08.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üniversite öğrencisi Elif Y.'ye (19) elle cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Kadir Ö., bölge halkı tarafından linç edilmek istendi. Polis taciz şüphelisini kalabalığın elinden alırken, yaşanan arbede cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kuşadası'nda iğrenç taciz! Genç kızın çığlıkları sonrası linç edilmek istendi

Olay, 26 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Ö. iddiaya göre Avcı Sokak'ta dolmuş bekleyen Elif Y.'ye arkasından yaklaşıp elle tacizde bulundu.

PANİĞE KAPILIP KAÇMAYA BAŞLADI

Genç kızın çığlık atması üzerine paniğe kapılarak kaçmaya çalışan şüpheliyi çevredeki vatandaşlar yakaladı. Kadir. Ö.'yü linç etmek isteyen kalabalığın elinden ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güçlükle aldı. Ekip otosuna bindirilen Kadir. Ö. gerekli işlemlerinin yapılması için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç kıza iğrenç taciz dayakla son bulduGenç kıza iğrenç taciz dayakla son buldu

1

"BİRİNİN ELİYLE DOKUNDUĞUNU HİSSETTİM"

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Elif Y., "Tatil için İstanbul'dan Kuşadası'na gelmiştim. Denize gitmek için dolmuş beklerken birden birinin eliyle dokunduğunu hissettim. Yaşadığım korku ve panikle çığlık atıp çevredekilerden yardım istedim. Kadir Ö.'yü etraftakiler yakalayıp linç etmek istedi. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi. (DHA)

2

Takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandıTakip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
Bursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vurulduBursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu
Bakan Koca paylaştı! 2 ilin rengi değiştiBakan Koca paylaştı! 2 ilin rengi değişti
Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Şaşırtan soru! Güney Kore’de ilk tanışmada bakın ne soruluyor?

Şaşırtan soru! Güney Kore’de ilk tanışmada bakın ne soruluyor?

O isme benzemek için servet harcadı! Onlarca ameliyat oldu

O isme benzemek için servet harcadı! Onlarca ameliyat oldu

‘Ölü sevici’ deniliyor, cinsel istek uyandırıyor

‘Ölü sevici’ deniliyor, cinsel istek uyandırıyor

Bu hafta vizyon hareketli! 7 film birden geliyor

Bu hafta vizyon hareketli! 7 film birden geliyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.