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  4. Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier için Müge Anlı da devreye girdi!

Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier için Müge Anlı da devreye girdi!

17.03.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier için Müge Anlı da devreye girdi!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir döviz bürosunda çalışan Berk Ergier (36) işe gideceğini söyledi ve evden çıktı ancak geri dönmedi. Ergier'in kaçırılmış olabileceğini iddia eden ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ergier'in eşi ve yakınları sosyal medyada seferberlik başlatırken Müge Anlı'ya ulaşıp yardım istediler.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Berk Ergier, dün saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gitmek için evden çıktı. Saatler geçmesine rağmen Ergier'in iş yerine gelmemesinden endişelenen arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Cep telefonu da kapalı olan Berk Ergier'den 24 saat boyunca haber alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı.

'KAÇIRILMIŞ OLABİLİR'

Gizem Ergier, eşinin, son günlerde içine kapandığını ve kaçırılmış olabileceğini söyledi. Ergier, "Berk, geride hiçbir not bırakmadan ortadan kayboldu. Çalıştığı döviz ofisinde nakit akışından sorumlu olduğu için birileri tarafından alıkonulduğunu düşünüyoruz. Kocamı görenlerin acilen bizle iletişim kurmalarını istiyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYA SEFERBER OLDU

Ergier'in eşi Gizem Ergier de sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, eşinin bulunması için herkesten yardım istedi. Yakınları, Berk Ergier'in bulunması için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, yardım çağrısında bulundu.

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MÜGE ANLI'YA ULAŞTILAR

Yakınları Berk Ergier'in bulunması için Müge Anlı'ya ulaştı. Müge Anlı da bugünkü yayında Berk Ergier'in bulunması için çağrı yaptı.

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