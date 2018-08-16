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Kuşadası’nda 'Kocagöl' alarmı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.08.2018 07:40 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası’nın tek sulak alanı konumundaki Kocagöl yapılaşma ve kirlilik tehdidi altında kaldı.

Son 40 yılda etrafı tamamen yazlık sitelerle çevrilen Kocagöl’ün küçük bir göle dönüşmesiyle birlikte Kuşadası’ndaki çevreciler harekete geçti.

Kuşadası’ndaki çevreciler Kocagöl için harekete geçti

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Kocagöl’ün yaşadığı tehlikeye dikkat çeken bir açıklama yapan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, geçen 40 yıllık süreç içerisinde Kocagöl’ün sazlıklarının yakılarak ve temizlenerek arazi açılımı yapıldığına dikkati çekti.
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Başkan Sürücü, "Göl için çok önemli olan sazlıkların halen tahrip edildiği gözlenmiştir. Aynı zamanda gölü besleyen Samson Dağı’ndan gelen bazı derelerin ve kanalların üzeri kapatılarak yol yapıldığı da görülmüştür. İl Özel İdaresi zamanında Kocagöl’e göldeki ekosistem, çevre hassasiyetleri düşünülmeden, Kuşadası sahillerinin en güzel plajlarının olduğu bölge olmasına rağmen balık üretim çiftliklerinin kurulmasına izin verilmiştir. Balık çiftliklerinden gelen ve çevredeki sitelerden kaçak olarak göle bağlanan pis su borularıyla Kocagöl kirletilmekte ve bu kirlilik denize ulaşmaktadır" dedi.
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Gölden çıkan kirli suların 50 metrelik bir kanalla denize akıtıldığı kaydeden Başkan Sürücü, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Görsel olarak bile denizle, göl ve kanalda ki suyun arasındaki fark hemen göze çarpmaktadır. Kirli suların ulaştığı denizin sağında ve solundaki plajlarda binlerce insanın yüzdüğü görülmekte ve kirlilik halk sağlığını tehdit etmektedir.
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Kuşadası Güzelçamlı Meşelikuyu mevkinde bulunan Kocagöl’de, Yalıçapkını, Çeltikçi Kuşları, Gri Balıkçıl, Sakar Meke, Akbalıkçıl gibi 30’a yakın kuşun varlığı tespit edilmiştir. Levrek, kefal ve çipura balıklarının üreme alanı olan Kocagöl, su yılanları, kurbağalar, su kaplumbağaları gibi pek çok sucul canlıyı da barındırmaktadır. Önceki yıllarda Mahalli Sulakalan olarak tescil edilmesi için müracaat ettiğimiz Kocagöl’ün bir an önce tescilinin yapılması ve insan kaynaklı müdahalelerin engellenmesi gerekir.
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Mahalli Öneme Haiz Sulak alan ve çevresine, katı atık, moloz, hafriyat dökülmesi yasaktır. Mahalli Öneme Haiz Sulak alanların kurutulması yasaktır. Mahalli Öneme Haiz sulak alanlarda komisyonun izni olmadan balıklandırma yapılamaz. Mahalli Öneme Haiz Sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korunması esastır. Her türlü arazi ve su kullanım planlamalarında, sulak alanların işlev ve değerlerinin korunması gözetilir.
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Mahalli Öneme Haiz Sulak alanlara ve sulak alanları besleyen tüm sulara veya sisteme bağlantılı kuru derelere hiçbir suretle arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık sular verilemez. Kocagöl’ü kim koruyacak? Kocagöl’ün Mahalli Sulak Alan Olarak tescil edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP, çevresel sorunlarının engellenmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, peyzaj ve rekreasyon düzenlemeleri için Aydın Büyükşehir Belediyesi, çevresindeki halka yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması için sivil toplum örgütleri, hep birlikte işbirliği yaparak gölün korunmasını sağlamalıdır."
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