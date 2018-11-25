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Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sosyal medyada yayılan kadına şiddet görüntüsü polisi harekete geçirdi. Kısa sürede kimliği belirlenen yabancı uyruklu kadının, dakikalarca sokak ortasındaki tekme ve tokatlara maruz kalmasına rağmen şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

24 Kasım gecesi saat 02.00 sıralarında Kuşadası’nın en önemli arterlerinden olan trafiğe kapalı Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı Kervansaray yanında meydana gelen olayda; sokak ortasında bir kadının darp edildiği yönünde gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı. Bölgeye ulaştıklarında tartışan iki sevgiliyi gören polis, darp iddialarını yalanlayan yabancı uyruklu kadının şikayetçi olmaması üzerine tutanak tutup olay yerinden ayrıldı.

ŞİDDETİ SOSYAL MEDYA ORTAYA ÇIKARDI

Yabancı uyruklu kadının Türk erkek arkadaşı tarafından dakikalarca sokak ortasında tekmelenip tokatlandığı ve yerde yuvarlanan kadının çığlık atarak yardım istediği öğrenilirken, olayı cep telefonuyla kaydeden bir kişi tarafından da bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Görüntülerde şiddet uygulayan erkeğin 'One minute lan' diye bağırması yer aldı.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kısa sürede mağdur yabancı uyruklu kadın ve erkek arkadaşının kimliklerini belirledi. Şiddet mağduru kadının tekme ve tokatlara maruz kalmasına rağmen şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuşadası kadına şiddet

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KADINA ŞİDDET OLMAMALI İSTER YABANCI İSTER YERLİ
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