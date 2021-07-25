Kuşadası'nda lağımın karıştığı deniz suyu için 'temiz' raporu

Kuşadası ilçesinde dün, Karaova Mahallesi'ndeki atık su hattındaki menfezde oluşan patlaktan yoğun şekilde çıkan lağım suları, yağmur sularını denize ulaştırmak için döşenen drenaj hattına karıştı. Lağım suları Nazilli Sitesi önündeki plajdan denize boşalmaya başladı.

Denizin kıyı bölümünü bir anda koyu renkteki lağım suları ve kötü koku kaplarken, sahildeki vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, denizde eğlenen yakınlarını uyararak kumsala çıkmalarını istedi. Deniz keyfi yapmaya gelen vatandaşlar, oluşan kirlilik ve koku nedeniyle eşyasını toparlayarak bölgeden uzaklaştı.

"1 MİLYONA ULAŞAN NÜFUS YOĞUNLUĞUNUN YARATTIĞI AŞIRI TÜKETİM"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanilazasyon İşleri (ASKİ) Daire Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kuşadası Sahil Siteleri bölümünde olayın yaşandığına dikkat çekilerek "Bayram tatili nedeniyle 1 milyona ulaşan nüfus yoğunluğunun yarattığı aşırı tüketim sebebiyle bir noktada yaşanan iletim hattı arızasına, ekiplerimiz hızlıca müdahale ederek oluşan arıza giderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DENİZ SUYU ANALİZİ

ASKİ Daire Başkanlığı, lağım sularının denize karıştığı Nazilli Sitesi önündeki plajdan deniz suyu analizi yaptırdı. ASKİ, analiz sonuçlarına dayanarak şu duyuruyu paylaştı: "Kuşadası ilçemizin Nazilli Sitesi yanında bulunan terfi hattında oluşan arızadan dolayı, Genel Müdürlüğümüz tarafından bağımsız ve akredite olmuş laboratuvara denizden aldırılan numunenin sonuçlarına göre; denizlerimizde herhangi bir kirliliğe rastlanılmamış olup halkımız gönül rahatlığıyla denize girebilir. Deniz suyunda atıksuya rastlanılmamıştır. Halkımıza önemle duyurulur."

Duyuruda yer verilen laboratuvar raporunda, ASKİ Genel Müdürlüğü'nden gelen talep üzerine 25 Temmuz 2021 günü saat 10.00'da Nazilli Sitesi önündeki denizden 3000 ml deniz suyu numunesi alındığı ve üzerinde analiz gerçekleştirildiği belirtilerek, görüş ve yorumlar kısmında "Analiz sonucu 31.12.2014 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) Tablo 4 limit değerlerine uygundur" ifadelerinin yer aldığı gözlendi. (DHA)



