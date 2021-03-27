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Kuşadası'nda 'ölümsüzlük mantarı' bulundu

27.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından Uzakdoğu ülkelerinde 'ölümsüzlük mantarı' adı verilen 'Reishi mantarı' bulundu.

Kuşadası'nda 'ölümsüzlük mantarı' bulundu

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, geçen perşembe günü Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda saha incelemesine çıktı. Kaygusuz, saha araştırması sırasında bir meşe ağacının gövdesinde yetişmiş çok sayıda mantar olduğunu fark etti. Ağaç gövdesinden örnek alarak inceleyen Kaygusuz, mantarın Uzakdoğu ülkelerinde şifalı olarak nitelendirildiği için 'ölümsüzlük mantarı' adı verilen 'Reishi mantarı' olduğunu anladı.

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Ölümsüzlük mantarına Kuşadası'nda rastlanmasının çok önemli olduğunu belirten ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, "Normal şartlarda bu habitatlarda bulunmaması gereken bir mantar türü. Ancak Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda biyocoğrafik bölgelerin kesişmesinden dolayı ilginç bir şekilde burada da yetişmiş. Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, Akdeniz, İran ve Turan bölgeleri olmak üzere 3 iklim kuşağına sahip olduğu için bu tür konukçu mantarların yetişmesine olanak sağlıyor" diye konuştu.

PİYASA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Latince adı 'Ganoderma Lucidum' olan ölümsüzlük mantarı uzak doğu ülkelerinde bolca tüketiliyor. Çin, Japonya, Kore, Endonezya, Filipinler ve Tayland gibi ülkelerde çayı da yapılan Reishi mantarının Türkiye'de kilosu 2 bin 500 ile 4 bin liradan alıcı buluyor.

DHA

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Aydın
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