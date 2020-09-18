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  4. Kuşadası'nda plajda skandal olay! Gözaltına alındı

Kuşadası'nda plajda skandal olay! Gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 23:40 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Kadınlar Denizi Plajı’nda soyunma kabininde üstüne değiştiren bir kadının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çektiği ileri sürülen bir kişi vatandaşlar tarafından dövüldü. Şüpheli, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, skandal olay Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’nda yaşandı. İddiaya göre, denize giren ve güneşlenen bir kadın, akşam saatlerine doğru üzerini değiştirmek üzere soyunma kabinine girdi. Bu sırada isminin G.A. olduğu öğrenilen bir kişinin cep telefonuyla kendisini çektiğini gören kadın bağırmaya başladı.

Plajda bulunan tatilciler tarafından dövülen G.A. şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cep telefonuyla kabinlerde kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen G.A. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (İHA)

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