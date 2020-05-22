HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuşadası'nda zehirli Aslan balığı görüldü

Kuşadası'nda zehirli Aslan balığı görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 14:05 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen Hint okyanusu kökenli 'Aslan Balığı' (Pterois Miles) görüldü.

Mustafa Irkaş (66), balıkçı barınağındaki bir teknenin altını temizlemek için dalış yaptı. Bu sırada denizin dibinde şimdiye kadar hiç görmediği bir balıkla karşılaştı. Balığı zıpkınla avlayan Irkaş, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bilgi verdi. EKODOSD tarafından yapılan incelemede se dikenleriyle dikkat çeken balığın, Pterois Miles olarak adlandırılan 'Aslan Balığı' olduğu belirlendi.

'HAYATIMDA İLK KEZ GÖRDÜM'

Kuşadası Körfezi'nde 30 yıldır dalgıçlık yaptığını belirten Irkaş, "Bunca yıldır denizle iç içeyim. Hayatımda ilk kez böyle bir balık gördüm" dedi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de, "Aslan Balığın zehri, sadece dikenlerinde ve zehir bezlerinde olduğundan, eti balon balığının aksine yenebilir. Ancak temizlenmesi dikkat ve ustalık gerektirir. Muhtemelen önümüzdeki süreçte çoğalacak ve tezgahlardaki yerini alacaktır. İstilasıyla mücadele edebilmek adına dünyadaki pek çok ülke, türün avcılığını desteklemektedir. Aslan balığını avlayanlar, yanlarında zehirli dikenleri kesmek için mutlaka bir makas bulundurmalı ve dikkatli bir şekilde kesmelidir" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
MSB'den celp işlemleriyle ilgili flaş açıklamaMSB'den celp işlemleriyle ilgili flaş açıklama
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
1/

En Çok Okunan Haberler

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Altın alım satımlarına vergi geldi

Altın alım satımlarına vergi geldi

Bugün hesaplara yatırılıyor

Bugün hesaplara yatırılıyor

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Saatlerdir durmadan devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan İzmir'deki skandalla ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanı'ndan İzmir'deki skandalla ilgili açıklama

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

HES kodu kullanıma açıldı

HES kodu kullanıma açıldı

Türkiye'den AB'nin açıklamalarına çok sert cevap

Türkiye'den AB'nin açıklamalarına çok sert cevap

Diğer Haberler
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı su bastı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı su bastı

Son dakika: MSB'den celp işlemleriyle ilgili flaş açıklama

MSB'den celp işlemleriyle ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan cami hoparlöründen müzik yayınına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki skandala sert tepki

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Onaylanan başvuru sayısı 190 bini geçti

İçişleri duyurdu! 190 bini geçti

Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP başkanlarına gözaltı

Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP başkanlarına gözaltı

Yengesini ve oğlunu öldüren kadın hastaneye yatırıldı

Yengesini ve oğlunu öldüren kadınla ilgili flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.