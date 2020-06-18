Kuşadası'nı karıştırdı! Önce hesap ödememek için denize atladı sonra da taksi kaçırdı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kuşadası Limanı civarındaki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.S. 2 saat kaldığı balık restoranında alkol alıp yemek yedi. Daha sonra hesabı isteyen Z.S., 330 TL gelen hesabı ödememek için denize atlayıp kaçmaya çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılan alkollü vatandaş, işletmenin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

5 SAAT SONRA TAKSİ ÇALDI

Olayın üstünden 5 saat geçtikten sonra Setur Marina civarında bir taksiyi çalan Z.S., hızla olay yerinden uzaklaştı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler taksi hırsızının peşinden bir an olsun ayrılmadı. Bir otelin bahçesine giren Z.S., kaçacak bir yer bulamayınca yakayı ele verdi.

TUTUNLANDI

Yeniden gözaltına alınarak bir günde ikinci kez hakim karşısına çıkarılan Z.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

