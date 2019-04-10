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Kuşadası'nı sağnak yağış vurdu! Uyarılar dikkate alınmayınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 07:08 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda gece yarısı bir saat süren sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Kuşadası'nda gün boyu aralıklarla devam eden sağanak yağmur gece yarısı saat 01.30 sıralarında gök gürültülü şekilde etkili oldu.

Sağanak yağmur sonucu Söke-Kuşadası karayolunda zaman zaman aksamalara neden olurken, yağmur suları Yeni Aydın yolu kavşağı, Otogar kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önünde de yolun karşılıklı bölümlerini göle çevirdi.

Kuşadası’nda sağanak yağmur etkili oldu

Sahil bandı üzerinde Sahildeki Atatürk Bulvarı ile şehir merkezindeki Adnan Menderes ve İnönü Bulvarı’nda ise yağmur suları yolları su altında bıraktı.
Meteorolojik uyarıya rağmen rögarlar temizlenmeyince yaşanan tıkanıklık sonucu ortaya şelale şeklinde ilginç görüntüler çıktı.
Bu arada, Siteler bölgesi ile Güzelçamlı ile Davutlar’da da sağanak yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş bölümlerini su bastı.
İşte ajanslara yansıyan kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Kuşadası yağmur

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