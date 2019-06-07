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Kuşadası plajlarında insan seli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

9 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranı yakalayan Kuşadası’nda tatilciler şehirdeki tüm plajları doldururken, “iğne atsan yere düşmez“ görüntüler oluştu.Ramazan Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, yerli tatilcilerin yoğun ilgisi nedeniyle rezervasyonlarda yüzde 100’lere varan bir doluluk yaşandı.

9 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranı yakalayan Kuşadası’nda tatilciler şehirdeki tüm plajları doldururken, “iğne atsan yere düşmez“ görüntüler oluştu.
Ramazan Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, yerli tatilcilerin yoğun ilgisi nedeniyle rezervasyonlarda yüzde 100’lere varan bir doluluk yaşandı. 9 günlük tatil nedeniyle tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi.
Kadınlar Plajı doldu taştı
Bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası’nda sokaklar ve sahil bandı doldu. Kuşadası’nda plajlar da bayramda tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının da etkisiyle plajlara koşan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı. Yabancı turist sayısının da fazla olmasıyla Kuşadası’nın tüm plajları tamamen dolarken, özellikle dünyaca ünlü Kadınlar Plajı’nda insan seli görüntüler oluştu, görenlere, “iğne atsan yere düşmez“ dedirtti.

Kuşadası plajlarında insan seli

Kuşadası plajlarında insan seli

Kuşadası plajlarında insan seli

Kuşadası plajlarında insan seli

Kuşadası plajlarında insan seli

Kuşadası plajlarında insan seli

Kuşadası plajlarında insan seli

Kuşadası plajlarında insan seli

Kuşadası plajlarında insan seli

Kuşadası plajlarında insan seli

Kuşadası plajlarında insan seli

Kuşadası plajlarında insan seli

Kuşadası plajlarında insan seli

Kuşadası plajlarında insan seli

Kuşadası plajlarında insan seli
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