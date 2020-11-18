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Kuşadası sahilinde drone ile trafik denetimi

18.11.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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Polis ekipleri, Kuşadası Sahilinde drone ile yaya geçitlerinde trafik denetimi yaptı.

Polis ekipleri, Kuşadası Sahilinde drone ile yaya geçitlerinde trafik denetimi yaptı. Uygulama noktasında yaklaşık 2 saat süren denetimde drone kamarasına yansıyan görüntülerde kurallara uymadığı tespit edilen ve yayalara geçiş hakkı tanımayan 50 sürücüye cezai işlem yapıldı.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası’nda araç trafiğinin yoğun olduğu sahil bandı üzerindeki Atatürk Bulvarı’nda havadan görüntü sağlayan drone kullanarak denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin, özellikle yaya geçitlerinde trafik ihlallerini önlemek amacıyla drone ile yaptığı denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen ve kural ihlali yapan sürücüler havadan tek tek tespit edilerek uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.
Termal görüntü alma özelliğinin yanı sıra olumsuz hava şartlarına da uyum sağlayan drone ile gerçekleştirilen kontrollerde yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkı vermeyen, emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler belirlendi ve uygulama noktasında durduruldu. Yaklaşık iki saat süren denetim sonucu, uygulama noktalarında drone ile hatalı görülen 50 sürücü hakkında işlem yapıldı.

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