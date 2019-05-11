Kuşadası ve Didim açıklarında 145 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında yapılan 3 ayrı operasyonda, lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 145 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen perşembe günü saat 05.30 sıralarında, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeye giden ekipler, durdurdukları lastik bottaki Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmeni yakaladı. 13'ü erkek, 15'i kadın ve 19'u çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Didim'de aynı gün saat 06.30 sıralarında, devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki bir lastik botu tespit etti. Kontrol edilen lastik bottaki 17'si Suriye, 13'ü Filistin ve 8'i Irak uyruklu toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 7'si kadın ve 18'i çocuk olan bu grup da Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Aynı gün saat 07.30 sıralarında yine Kuşadası açıklarında, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından kaçak geçiş tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botu, lastik botu durdurdu. Lastik bottaki 55'i Afganistan ve 5'i İran uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 19'u kadın ve 22'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Üç ayrı operasyonda yakalanan toplam 145 kaçak göçmen, kimlik tespiti işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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