HABER

Kuşadası ve Didim’de 59 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 01:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 11’i çocuk, 11’i kadın toplam 59 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde bir lastik bot tespit edildi.

Kuşadası ve Didim’de 59 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 11’i çocuk, 11’i kadın toplam 59 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 22 Suriye, 7 Kongo ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Didim açıklarında tespit edilen lastik bir bot durdurularak, içerisindeki 20 Filistin ve 8 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen gözaltına alındı.
Her iki operasyonda ele geçirilen toplam 59 kaçak göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından Aydın il göç bürosuna teslim edildi.

Kuşadası ve Didim’de 59 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası ve Didim’de 59 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası ve Didim’de 59 kaçak göçmen yakalandı

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Komşusunun kızını kaçıran kişinin evi kundaklandıKomşusunun kızını kaçıran kişinin evi kundaklandı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında can verdiYolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandı

Bakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandı

Tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Aşıklardan beklenen haber geldi!

F.Bahçe seriyi lig sonunda yaptı! Üst üste 3. galibiyet

F.Bahçe seriyi lig sonunda yaptı! Üst üste 3. galibiyet

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.