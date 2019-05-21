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Kuşadası ve Didim'de 59 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 59 kaçak göçmen, yakalandı.

Kuşadası ve Didim'de 59 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 59 kaçak göçmen, yakalandı.
Kuşadası Körfezi'nde görevli Sahil Güvenlik botu, dün saat 05.00 sıralarında açıklarda bir lastik bot olduğunuı tespit etti. Hemen durdurulan lastik botta 22'si Suriye, 7'si Kongo, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. 20'si erkek, 5'i kadın, 6'sı çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya çıkarıldı.
Didim açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu da ilk yakalama olayından 2 saat sonra denizde ilerleyen bir lastik bot olduğunu belirledi. Durdurulan lastik botta 20'si Filistin, 8'i Suriye uyruklu toplam 28 kaçak göçmen yakalandı. 17'si erkek, 6'sı kadın , 5'i çocuk olan grup da kıyıya getirildi. Toplam 59 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kuşadası ve Didim'de 59 kaçak göçmen yakalandıKuşadası ve Didim'de 59 kaçak göçmen yakalandıKuşadası ve Didim'de 59 kaçak göçmen yakalandı

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