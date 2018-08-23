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Kuşadası'na gelen çok, giden yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası, bayramda tatilcilerin akınına uğrarken; trafikteki yoğunluk dikkat çekiyor.

Kuşadası'na gelen çok, giden yok

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası, bayramda tatilcilerin akınına uğrarken; trafikteki yoğunluk dikkat çekiyor. Günübirlik çevre kentlerden ilçeye gelenlerin de yer aldığı tatilciler, İzmir'in Selçuk ilçesi yönünden ilçeye girmek isterken 5 kilometreyi bulan araç konvoyları oluşturdu. Kent çıkışında ise hiç araç olmaması dikkat çekti.
Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kuşadası şehir merkezindeki trafik, akşam saatlerinde felç oluyor. Trafik ekipleri, sorunu çözmek için ana bulvarları tek yön yaptı, ara sokakları ise bariyerlerle kapattı. Gündüz plajları dolduran kalabalıklar, akşam serinliğinde Kuşadası sahilini ve turistik çarşısını tercih ediyor. 109 bin olan Kuşadası nüfusunun bayram tatilinde 700- 750 bine ulaştığı belirtildi. Güvenlik güçleri ve belediye ekipleri, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun tempoda çalışıyor.
ÇADIR PALAS
İlçedeki yıldızlı otellerle belediye belgeli otellerin tamamı dolarken, bu bayram bir ilk yaşandı. Otellerde yer bulamayan veya çadır keyfi yaşamak isteyenler, şehir merkezindeki iki plajı çadırlarla doldurdu. Birinci ve üçüncü halk plajlarında birçok vatandaş, kurdukları çadırlarda yattı. Çadırı olmayanlar ise kumsala serdikleri kartonlar üzerinde geceyi geçirdi. Sosyal medyada, çadırların denize sıfır ve Kuşadası'nın simgesi Güvercinada manzaralı olmasına dikkat çekilerek, 'Beleş Çadır Palas' yakıştırması yapıldı.

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Kuşadası'na gelen çok, giden yokKuşadası'na gelen çok, giden yokKuşadası'na gelen çok, giden yokKuşadası'na gelen çok, giden yok

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