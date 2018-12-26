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Kuşadası'na yılbaşında Balkan ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:39 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde açık olan otellerin tamamında yılbaşı gecesi için doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde açık olan otellerin tamamında yılbaşı gecesi için doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Rezervasyonlarda, Balkan ülkelerinden gelecek turistlerin yeni yıl için Kuşadası'na büyük ilgi gösterdiği görüldü. Kuşadası, yılbaşında Balkan ülkelerinden gelen turistler ile çevre il ve ilçelerden gelecek olan tatilcilerin akınına uğrayacak. Yılbaşı gecesi açık olacak olan otellerin tamamı doluluk oranlarına ulaştı. Oteller de yılbaşı programları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak hem yılbaşı tatilinin kısa olması hem de maliyetlerin yüksek olması nedeniyle otel ve restoranlar, yıl düzenledikleri gala gecesi ve eğlencelerde yerel sanatçıları tercih etti. Yılbaşında otel ve restoranlara gidemeyecekler de düşünüldü. Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem ve Dostluk Meydanı'nda Yeni Türkü konseri organize edildi. Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala ilçedeki oteller, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanları ise rengarenk ışıklandırıldı, yılbaşı ağaçları kurulup, süslendi. KUŞADASI'NA DAVET Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, yerli ve yabancı tatilcilerin birlikte yeni yılı karşılayacağını belirterek, otellerin tamamen dolduğunu söyledi. Özden, "Yılbaşında, ilçedeki bazı oteller sadece Bulgar pazarına hitap ediyor. Hem yerli hem yabancı misafirlerimiz Kuşadası'nı dolduracak. Otellerde ünlü sanatçılar yok. Yılbaşı tatili kısa olduğu ve ünlü sanatçılar yüksek maliyetli getirdiği için tek gecelik balolarla, iyi orkestralarla iş çözüldü. Kuşadası, İzmir, Aydın, Denizli başta olmak üzere bir çok kente yakın. Kısa bir tatil için cazip bir merkez. Eğlencesi, gece hayatı ile oldukça hareketli, restorantlar, mekanlar güzel, tarihi ören yerlerine yakın. Tüm bunlarla yılbaşı için ideal bir destinasyon. Dolaysıyla hala karar vermemiş olanların rezervasyonları kontrol ederek Kuşadası'na gelmelerini bekliyoruz" diye konuştu. '5 BİN BALKAN TURİST REZERVASYON YAPTIRDI' Özellikle Balkan pazarında önemli bir paya sahip tur operatörü Bülent İlbahar da bu yıl başında Kuşadası'na büyük bir ilgi olduğunu söyledi. Otobüsler ile gelecek 5 bin yabancının Kuşadası'nda hareketlilik yaratacağını söyleyen İlbahar, "Yılbaşına, özellikle Balkan ülkelerinden yoğun bir ilgi var. Dört gün, üç gecelik paketler ile Romanya, Bulgaristan, Makedonya'dan rezervasyon yaptıranların sayısı 5 bine ulaşıyor. Bu gruplar bir çok otelin açılmasına neden oldu. Beş yıldızlı otellerin hepsi dolu. Geçen yıl bu kadar ilgi yoktu. Gala gecesi dahil fiyatlar, 300- 400 Euro arasında değişiyor" dedi.

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