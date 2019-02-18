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Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi demir attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 13:17 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, 2019 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi demir attı. 107 günlük dünya turu kapsamında Kuşadası'nı ziyaret eden Bahama bayraklı 'Black Watch' kruvaziyer gemisinde 550 yolcu bulunuyor.

Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi demir attı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, 2019 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi demir attı. 107 günlük dünya turu kapsamında Kuşadası'nı ziyaret eden Bahama bayraklı 'Black Watch' kruvaziyer gemisinde 550 yolcu bulunuyor.
Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanlarından Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı, 2019 turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. Çıktığı dünya turu kapsamında Kuşadası'na gelen Bahama Bayraklı 'Black Watch' kruvaziyer gemisinden çoğunluğu İngiliz, 550 turist karaya ayak bastı. Yolcular, tur operatörünün koordinesinde otobüslerle Efes, Meryemana, Didim, Milet ören yerlerine götürüldü. Akşam saatlerine kadar Kuşadası'nda kalacak gemi, daha sonra yolcularıyla Napoli Limanı'na hareket edecek.
İNGİLTERE'DEN YOLA ÇIKAN GEMİ 99. GÜNÜNDE
Kuşadası'na yanaşan gemi, 12 Kasım 2018'de İngiltere'nin Southampton Limanı'ndan 107 günlük dünya turu kapsamında yola çıktı. 22 ülke ve 35 liman ziyaret eden 'Black Watch' isimli kruvaziyer gemisi, 99'uncu gününde Kuşadası Limanı'na demir attı. Tümü zengin iş insanlarından oluşan 550 yolcunun olduğu gemide, 372 personel hizmet veriyor. Black Watch gemisi, geçen yıl da dünya turu çerçevesinde Kuşadası'nı tercih etmişti.
'GEÇEN YILA KIYASLA YÜZDE 50 BÜYÜME OLACAK'
Kuşadası Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, 2019 sezonunun umut verici bir yıl olacağını belirterek, "2016-2018 yılları arasında ülkemiz çok zor bir kruvaziyer turizm sezonu geçirdi. Türkiye'yi programından çıkaran büyük ABD tur operatörleri, 2019 yılında Türkiye'yi tekrar programlarına aldı. 2019 yılında özellikle Kuşadası'nda ciddi bir büyüme beklentisi içerisindeyiz. Geçen yıla kıyasla yüzde 50 büyüme olacak. ABD'li 35 dev gemi yeniden Kuşadası'na sefer düzenleyecek. 2019 yılı itibariyle zor günleri geride bıraktığımızı ve bugünden sonra hızla büyüyerek tekrar eski günlere kavuşacağımızı bekliyoruz" dedi.

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Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi demir attıKuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi demir attıKuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi demir attıKuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi demir attı

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