Kuşadası'nda 1 kilo 40 gram esrara 2 tutuklama

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda bir otomobil ve evde yapılan aramalarda toplam 1 kilo 40 gram esrarla yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün şüphe üzerine İstanbul plakalı bir otomobil durdurmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobil sürücüsü E.E., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 540 gram esrar ele geçirildi. E.E., polisteki sorgusunda otomobilde bulunan esrarın İ.S.'ye ait olduğunu söyledi. Polis İ.S.'nin aynı zamanda ilçede gerçekleştirilen bir hırsızlık olayının da şüphelisi olduğunu belirledi. Bunun üzerine aynı gün İ.S. de evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İ.S.'nin evindeki aramada da 500 gram esrar ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E. ve İ.S., tutuklandı.

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