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Kuşadası’nda 10 düzensiz göçmen ve organizatörler yakalandı

01.11.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 10 düzensiz göçmen ve organizatörlük yaptıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Kuşadası’nda 10 düzensiz göçmen ve organizatörler yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinden Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan araştırma sonucunda organizatörlük yaptığı tespit edilen Ö.A. ve U.A. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslarla beraber 1 adet zodyak bot, 1 adet motosiklet ve 6 bin Euro para ele geçirildi. Şahısların adli işlemleri devam ettiği öğrenilirken, yakalanan toplam düzensiz göçmen işlemlerinin bitmesini müteakip Aydın İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

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Aydın göçmen

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