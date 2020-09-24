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Kuşadası’nda 10 hırsızlık şüphelisinin duruşması 12 saat sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 00:36 | Son Güncelleme

Kuşadası’nın çeşitli mahallelerinde değişik tarihlerde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili aranan ve polis tarafından yakalanıp mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 8’i 12 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası’nda değişik tarihlerde farklı mahallelerde meydana gelen, "Evden Hırsızlık-İşyerinden Hırsızlık-Otodan Hırsızlık-Motosiklet Hırsızlığı-Açıktan Hırsızlık" olayları ile olarak, olay yerlerinde ve güzergahlar üzerinde bulunan tüm güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarını saatlerce süren bir çalışmayla inceledi.

Kuşadası’nda 10 hırsızlık şüphelisinin duruşması 12 saat sürdü

Kuşadası’nın çeşitli mahallelerinde değişik tarihlerde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili aranan ve polis tarafından yakalanıp mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 8’i 12 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası’nda değişik tarihlerde farklı mahallelerde meydana gelen, "Evden Hırsızlık-İşyerinden Hırsızlık-Otodan Hırsızlık-Motosiklet Hırsızlığı-Açıktan Hırsızlık" olayları ile olarak, olay yerlerinde ve güzergahlar üzerinde bulunan tüm güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarını saatlerce süren bir çalışmayla inceledi. Hırsızlık olaylarının şüphelilerini tespit eden asayiş ekipleri operasyonlarda, 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan R.O., 3 otodan ve bir açıktan hırsızlık suçundan aranan kadın şüpheli H.B., işyerinden ve otodan hırsızlık suçundan aranan S.E., 2 ayrı otodan hırsızlık suçundan aranan Ş.S.A., otodan hırsızlık suçundan aranan M.Y., otodan hırsızlık ve hırsızlık suçundan aranan E.A., otodan hırsızlık suçundan aranan İ.D. ve motosiklet hırsızlığı ve hırsızlık suçundan aranan İ.C.Y. isimli şüpheliler yakalandı. MOBESE görüntülerini detaylı olarak inceleyen asayiş ekipleri, ayrıca B.Y. ve S.İ. isimli iki şüpheliyi hırsızlık suçundan gözaltına aldı.

Gözaltına alınan toplam 10 hırsızlık şüphelisi, Kuşadası Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında şüpheliler adliyeye çıkarılırken polis tarafından adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. 10 kişilik hırsızlık çetesinin gündüz saat 11.30’da Kuşadası Adliyesi’nde başlayan mahkemeleri, gece saat 22.30’da sona erdi. Yaklaşık 12 saat süren mahkemenin ardından R.O., E.A., Ş.S.A., B.Y., H.B., S.İ., S.E ve İ.D. isimli şüpheliler hırsızlık suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bu arada, İ.C.Y. ve M.Y. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası’nda 10 hırsızlık şüphelisinin duruşması 12 saat sürdü

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