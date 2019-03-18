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Kuşadası'nda 18 Mart töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104.

Kuşadası'nda 18 Mart töreni

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kuşadası'ndaki Atatürk Meydanı'nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ile Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunduktan sonra Dernek Başkanı Öztürk, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Anma etkinlikleri, protokolün katılımıyla Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sürdürüldü. Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı gösteri, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Dönemin askeri üniformaları içindeki liselilerin salondaki gösterisi, ayakta alkışlandı.

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