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Kuşadası'nda 24 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yapılan çalışmada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kaçak göçmen yakalandı.  Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bugün saat 06.00 sıralarında, Karaova Mahallesi'nde bir minibüsü kontrol etmek istedi.

Kuşadası'nda 24 kaçak göçmen yakalandı

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yapılan çalışmada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kaçak göçmen yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bugün saat 06.00 sıralarında, Karaova Mahallesi'nde bir minibüsü kontrol etmek istedi. Ancak uyarıya rağmen minibüs sürücüsü durmadı. Polisin peşine düştüğü minibüs, Soğucak Mahallesi Yaylaköy çıkışında park halinde bulundu. Araçta yapılan kontrolde 8'i Kongo Cumhuriyeti, 16'sı Afganistan uyruklu olmak üzere 24 göçmen yakalandı. Göçmenlerden 9'unun çocuk, 2'sinin bebek olduğu belirtildi. Emniyete götürülen göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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