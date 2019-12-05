Kuşadası'nda 24'ü çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuşadası açıklarında geçen salı günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, saat 06.40'ta, bir lastik bot tespit ederek, durdurdu. Lastik botta 8'i erkek, 8'i kadın, 24'ü çocuk Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya getirilen göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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