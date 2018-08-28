Kuşadası'nda 3 bin 710 ton çöp toplandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca, 3 bin 710 ton evsel atık ve 141 ton ambalaj atığı topladığı açıklandı.
Kuşadası, 9 günlük bayram tatilinde 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırladı. İlçede, temizlik ve hijyeni sağlamak amacıyla belediye ekipleri aralıksız çalıştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Güzelçamlı Milli Parkı bölgesinden başlayarak, Kuştur sınırları sonuna kadar 23 mahallede 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde çalışan 186 personel, 9 gün boyunca 3 bin 710 ton evsel atık, 141 ton ambalaj atığı topladı. 21 çöp toplama aracı, 3 açık kasa damperli kamyon, 3 vakumlu yol süpürme aracı ve 2 arazöz ile kesintisiz çalışan ekipler, 500 konteyneri de yıkadı.
FOTOĞRAFLI
Eşime bakıyorsun’ diye öfkelendi! Sonrası dehşet
Savaş kızışıyor! AB'den Trump'a tokat gibi yanıt
İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Kilolarca altın ve para takıldı! Aşiret kızının düğünü dudak uçuklattı
Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanı'na tepki
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
Kafasında 30 çivi, onlarca toplu iğneyle yaşıyor!
ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen koruyor! İçinde ne var?
3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
Manisa'da heyecanlandıran keşif
Okuyucu Yorumları 0 yorum