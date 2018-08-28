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Kuşadası'nda 3 bin 710 ton çöp toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:19 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca, 3 bin 710 ton evsel atık ve 141 ton ambalaj atığı topladığı açıklandı.

Kuşadası'nda 3 bin 710 ton çöp toplandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca, 3 bin 710 ton evsel atık ve 141 ton ambalaj atığı topladığı açıklandı.
Kuşadası, 9 günlük bayram tatilinde 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırladı. İlçede, temizlik ve hijyeni sağlamak amacıyla belediye ekipleri aralıksız çalıştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Güzelçamlı Milli Parkı bölgesinden başlayarak, Kuştur sınırları sonuna kadar 23 mahallede 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde çalışan 186 personel, 9 gün boyunca 3 bin 710 ton evsel atık, 141 ton ambalaj atığı topladı. 21 çöp toplama aracı, 3 açık kasa damperli kamyon, 3 vakumlu yol süpürme aracı ve 2 arazöz ile kesintisiz çalışan ekipler, 500 konteyneri de yıkadı.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda 3 bin 710 ton çöp toplandıKuşadası'nda 3 bin 710 ton çöp toplandıKuşadası'nda 3 bin 710 ton çöp toplandıKuşadası'nda 3 bin 710 ton çöp toplandı

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