Kuşadası'nda 34 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Arslan Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 11'i çocuk 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı.

Karaya çıkarılan 27'si Suriye, 7'si Filistin uyruklu 34 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

