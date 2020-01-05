Kuşadası'nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında seyir halindeki lastik botu durdurdu.

Aralarında çocukların da bulunduğu bottaki 18'i Kongo, 9'u Suriye, 2'si Mali, 2'si Sierra Leone, 2'si Sudan, biri Somali, biri Nijerya ve biri Angola uyruklu 36 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

