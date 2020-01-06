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  4. Kuşadası’nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 07:17 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yunan adalarına kaçmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası’nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri 4 Ocak 2020 tarihinde saat 05.00’da, sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 18 Kongo, 9 Suriye, 2 Mali, 2 Sierra Leone, 2 Sudan, 1 Somali, 1 Nijerya ve 1 Angola uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (13 erkek, 9 kadın, 14 çocuk) yakalandı. Yakalanan toplam 36 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kuşadası’nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

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kuş adası göçmen

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