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Kuşadası'nda 37 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda 37 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tespit edilen lastik bot durduruldu.

Lastik bottaki 12'si çocuk 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.

Kıyıya çıkartılan 14'ü Afganistan, 11'i Senegal, 6'sı Togo, 3'ü Nijerya, 1'er Mali, Kongo ve İran uyruklu toplam 37 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen operasyon Sahil Güvenlik

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