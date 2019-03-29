Kuşadası'nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında tespit edilen lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü saat 10.00 sıralarında, Kuşadası açıklarında lastik bot tespit etti. Durdurulup, kontrol edilen lastik botta 14'ü Afganistan, 11'i Senegal, 6'sı Togo, 3'ü Nijerya, 1'i Mali, 1'i Kongo ve 1'i İran uyruklu toplam 37 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, kıyıya getirildi. 21'i erkek, 4'ü kadın ve 12'si çocuk olan kaçaklar, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

