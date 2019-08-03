Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, bugün saat 05.46'da, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Lastik bot durduruldu. Bottaki 41' Afganistan ve 1' İran uyruklu toplam 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. 8 kadın ve 25 çocuğun da aralarında bulunduğu kaçaklar, karaya getirildi.

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