Kuşadası'nda 44 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu durdurdu.
Sahil güvenlik ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 18 Suriye, 18 İran, 3 Somali, 2 Filistin, 2 Eritre ve 1 Orta Afrika Cumhuriyeti uyrukluyu yakaladı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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