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Kuşadası'nda 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 23:32 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde batmak üzere olan lastik bottaki 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Ekipler, batmak üzere olan bottaki 46 düzensiz göçmeni kurtardı. Su alan botta ıslanan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere battaniye verildi.

Göçmenlerin tamamı kurtarıldıktan kısa süre sonra lastik bot battı.

Karaya çıkartılan Angola, Gine, Mali, Filistin, Senegal ve Suriye uyruklu 46 kişi, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen lastik bot Sahil Güvenlik

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