Kuşadası'nda 54 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 43'ü Afganistan, 6'sı Suriye, 4'ü Irak ve biri İran uyruklu 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

