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Kuşadası'nda 62 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 10:11 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 62 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kadir ÖZEN- İZMİR, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 62 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik helikopteri, geçen çarşamba günü saat 21.20 sıralarında, Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 62 kaçak göçmen yakalandı. 22'si erkek, 15'i kadın ve 25'i çocuk olan kaçak göçmen grubu, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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