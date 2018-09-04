HABER

Kuşadası'nda 700 tatilcinin bulunduğu otele 'icra' geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 22:08 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren, Hülya Koçyiğit'in kızı ve damadı Gülşah-Ender Alkoçlar'ın işletmeciliğini yaptığı 4 yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli'ndeki 700 tatilci, kira alacağının mülk sahibine ödenmemesi üzerine gelen haciz nedeniyle polis nezaretinde tahliye edildi.

Kuşadası'nda 700 tatilcinin bulunduğu otele 'icra' geldi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren, Hülya Koçyiğit'in kızı ve damadı Gülşah-Ender Alkoçlar'ın işletmeciliğini yaptığı 4 yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli'ndeki 700 tatilci, kira alacağının mülk sahibine ödenmemesi üzerine gelen haciz nedeniyle polis nezaretinde tahliye edildi. Tatilciler çevredeki otellere yerleştirildi.
Gülşah-Ender Alkoçlar'ın işletmeciliğini yaptığı 329 oda ve 750 yatak kapasiteli 4 yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli'nin mülk sahibi olan Şefik Yaman, Alkoçlar'dan alacağı kirayı tahsil edemediği için bugün öğlen saatlerinde polis ve icra memurları eşliğinde otele geldi. İcra işlemeleri kapsamında polis nezaretinde otelden çıkarılan tatilciler çevredeki otellere yerleştirildi. Otel yönetimi yürütülen icra işlemleriyle ilgili açıklama yapmazken, basın mensupları özel güvenlik tarafından otele yaklaştırılmadı. Uzaktan dahi görüntü alınması engellenen basın mensuplarıyla otelin güvenlik görevlileri arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.
ODALARDAN, PLAJDAN VE HAVUZDAN ÇIKARILDILAR
Otelin plajından, havuzdan ve odalarından çıkarılan tatilciler tur operatörlerinin ve seyahat acentelerinin devreye girmesi sonucu çevredeki otellere yerleştirildi. Tur şirketleri ve seyahat acentelerinin yöneticileri, turizme zarar verilmemesi için misafirleri çevredeki otellere yerleştirdiklerini söyleyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. Valizlerini toplayarak minibüslerle binen tatilciler de yaşanan duruma isyan etti.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda 700 tatilcinin bulunduğu otele 'icra' geldiKuşadası'nda 700 tatilcinin bulunduğu otele 'icra' geldiKuşadası'nda 700 tatilcinin bulunduğu otele 'icra' geldi

PARTNERFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktuFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktu
Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!
Sivas Kongresi'nin 99'uncu yılı kutlandıSivas Kongresi'nin 99'uncu yılı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beştepe'de kritik Suriye toplantısı

Beştepe'de kritik Suriye toplantısı

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.