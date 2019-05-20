HABER

Kuşadası'nda antika otomobil, motosiklet ve soba sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 19:06 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda antika otomobil, motosiklet ve soba sergisi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde antika otomobil, motosiklet ve soba sergisi açıldı.

Klasik araç koleksiyoncusu ve turizmci Öğül Orhan ve eşi Meral Orhan'ın, Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'ndaki sergisi, yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.

Öğül Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, serginin uzun süreli bir emeğin sonucu olduğunu belirterek, motosiklet koleksiyonuna 1982 yılında başladığını, motosiklet merakı arttıkça sayının da arttığını ifade etti.

Motosikletlerin yanı sıra klasik otomobillere de ilgi duyduğunu anlatan Orhan, "Sobalar ise aslında eşimin fikriydi. İlk sobamızı kendisi de koleksiyoncu eşimin halasından satın almak istedik. O vermeyince bizde bir toplama hırsı oluştu. 50 sobamız var. 37 yılda 21 antika otomobilim ve 45 tane antika motosikletim oldu. Fakat burada bunların ancak yarısını sergileyebiliyoruz." diye konuştu.

Orhan sergide yer alan en eski motosikletin 1947, otomobilin ise 1952 model olduğunu ve nadiren bulunduklarını sözlerine ekledi.

Sergi 10 Haziran'a kadar gezilebilecek.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Akbük'teki ağaçları kesenleri yakalayan jandarmalara başarı belgesiAkbük'teki ağaçları kesenleri yakalayan jandarmalara başarı belgesi
Sakal-ı Şerif, İzmit'te sergilendiSakal-ı Şerif, İzmit'te sergilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antika motosiklet antika otomobil Öğül Orhan sergi

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

İstanbul seçimi açıklaması: Duruma göre...

İstanbul seçimi açıklaması: Duruma göre...

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay, 'Emrah Serbes' kararını 23 Mayıs'ta verecek

Emrah Serbes için tarih belli oldu!

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Feci ölüm, gören kafasını çevirdi! Sıkışarak can verdi

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.