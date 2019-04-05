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Kuşadası'nda Başkan Günel, mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 17:29 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ömer Günel, mazbatasını aldı.

Kuşadası'nda Başkan Günel, mazbatasını aldı

Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ömer Günel, mazbatasını aldı.
Kuşadası Belediye Başkanlığı'na yüzde 57.55 oyla seçilen CHP'li Ömer Günel, eşi Duygu Günel ve partililerle birlikte, İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Başkan Günel ve partili meclis üyeleri, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mustafa Özümağı'ın elinden mazbatalarını aldı. Seçim Kurulu'nda bir açıklama yapan Günel, "Kuşadası'nda önümüzdeki dönem kaybeden olmayacak. Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için geliyoruz" dedi.
Mazbatasını aldıktan sonra Kuşadası Belediyesi'ne giden Ömer Günel'i, makamda seçimde aday gösterilmeyen selefi CHP'li Özer Kayalı karşıladı. Kayalı, görevi devrederken, yapılması gereken acil iş ve işlemlerle ilgili Günel'e bilgi verdi. Kayalı, hayırlı olsun dileğinde bulunduktan sonra belediyeden ayrıldı.
Makamdaki devir teslimden sonra belediye önünde çalışanlar ve vatandaşlara hitap eden Günel, "10 yıldır sizlere sesleniyorum. Ama bugün ilk defa Kuşadası Belediye Başkanı olarak sesleniyorum. Üstlendiğim sorumluluğun farkındayım. Bunun farkında olarak bu göreve talip oldum. Ve önümüzdeki 5 yıl bu sorumlulukla çalışacağız. Bizim için siyaset 31 Mart akşamı bitti. Siyasetin fıtratında vardır. Herkes bir adaydan yana tavır alabilir. Adabı, üslubu ve tavrıyla bunu yapan hiç kimse yerinden, yurdundan, işinden, ekmeğinden şüphe etmesin. Onların teminatı benim. Bizim için önemli olan tek şey, Kuşadası halkının mutluluğu ve güçlü belediye yaratmak. Kuşadası bize bir ödül vermedi, bir görev verdi. Bu görevin bilinci ve sorumluğuyla tüm çalışma arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanım ve ekibiyle birlikte Kuşadası'nı ayağa kaldırma görevimiz var" diye konuştu.
Günel ve ekibi daha sonra Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

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Kuşadası'nda Başkan Günel, mazbatasını aldıKuşadası'nda Başkan Günel, mazbatasını aldıKuşadası'nda Başkan Günel, mazbatasını aldıKuşadası'nda Başkan Günel, mazbatasını aldı

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